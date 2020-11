Maddalusa senza tregua, tornano gli incivili: zona presa d'assalto

Gli incivili, purtroppo, non hanno dimenticato Maddalusa. L’area, secondo quanto segnalato da MareAmico è stata nuovamente presa d’assalto.

"Non si tratta più del maleducato isolato - dice Mareamico - ma qualcosa di organizzato sta inquinando la strada di Maddalusa a pochi metri dal mare. Diversi automezzi ogni giorno depositano sfabbricidi, resti di giardinaggio e rifiuti vari in questa zona che fa parte del Parco della Valle dei Templi". Una situazione che torna - ancora una volta - a ripetersi. Maddalisa è - da sempre - facile preda degli incivili. Persone che usano la zona come una vera discarica. Le bonifiche, gli appelli, non bastano più.