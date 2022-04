Locali aperti nel cuore della notte e schiamazzi notturni: polizia sanziona due esercenti

"Nessuno sconto", "nessun passo indietro". Era stato già garantito - dai poliziotti del commissariato -, all'inizio dello scorso marzo dopo che, in piazza Dante a Canicattì, scoppiò una maxi rissa con una quarantina di giovani coinvolti e cinque feriti. Così è stato nei fine settimana seguenti e così è ancora. Perché la movida non è - non può esserlo - sinonimo di regole di cui infischiarsene o peggio ancora occasione di rischio.

I poliziotti, poco prima dell'alba (erano circa le 4 ndr.), sono dovuti intervenire in piazza Dante. Più telefonate, arrivate alla centrale operativa, segnalavano "schiamazzi notturni", "caos", "disordini" fra la piazza e un locale "ancora aperto". Gli agenti sono accorsi ed effettivamente hanno accertato che fra il locale e le immediate adiacenze, c'erano più giovani che certamente non rispettavano il sonno e la quiete altrui. Al titolare del locale, gli agenti hanno contestato la violazione dell'ordinanza sindacale che impone la chiusura entro un certo orario. L'esercente è stato convocato in commissariato e gli verrà elevata una sanzione amministrativa: rischia fino a 1.500 euro. Non è escluso, fra l'altro, che i poliziotti decidano di procedere - sempre a suo carico - per disturbo della quiete pubblica.

Già, nelle sere precedenti, i poliziotti del commissariato di Canicattì avevano effettuato un controllo amministrativo in un altro locale che è stato, appunto, trovato aperto oltre l'orario di chiusura imposto con ordinanza. Il verbale, in questo caso, è stato già notificato all'esercente.