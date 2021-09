"Correte c'è stato un incidente", l'Sos si rivela falso: 35enne ferito dopo aver danneggiato la sua auto

Il 118 e i carabinieri sono stati chiamati per quello che sembrava essere un incidente stradale. Dei passanti, vedendo una Ford Fiesta danneggiata e un uomo sanguinante, riverso per terra, temendo il peggio, hanno subito chiesto “aiuto”. In via Piave, a Favara, non c’era però stato nessun incidente stradale. L’uomo – un trentacinquenne di Favara – era ferito, ma non a causa di un incidente stradale. A fare chiarezza sull’accaduto, mentre il favarese veniva caricato sull’ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, sono stati i carabinieri della tenenza cittadina. I militari, che vengono sistematicamente coordinati dal comando compagnia di Agrigento, hanno accertato che poco prima il trentacinquenne aveva avuto un diverbio, una vera e propria lite, ma verbale, con la moglie. Su tutte le furie, il favarese s’è scagliato contro la propria Ford Fiesta e l’ha danneggiata a mani nude, ed anche pesantemente. E’ rimasto ferito e, ad un certo punto, sia perché sfinito, sia perché stava poco bene a causa delle ferite s’era provocato, è finito sul selciato.

I medici dell’ospedale di Agrigento lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e lo hanno medicato, tenendolo sotto osservazione per diverse ore. Il trentacinquenne non è risultato essere, chiaramente, in pericolo di vita. Quanto è avvenuto in via Piave, a Favara, non è stato altro che un danneggiamento. E trattandosi dell’autovettura dello stesso giovane, i carabinieri non hanno neanche potuto procedere nei suoi confronti. Tuttavia, proprio per evitare che situazioni del genere possano tornare a ripetersi, la situazione – anche familiare – viene tenuta sotto controllo proprio dai militari dell’Arma della tenenza di Favara.