Litiga col marito e gli dice che vuole separarsi: marinaio "armato" di chiave inglese distrugge tutti i mobili della casa

Casalinga comunica al marito, un marinaio, l'intenzione di separarsi e scoppia il pandemonio. L'uomo, un trentatreenne, armato di chiave inglese di grosse dimensioni s'è scagliato contro i mobili dell'abitazione ed ha pesantemente minacciato la consorte trentaquattrenne. E' accaduto tutto durante la serata, in un appartamento della periferia di Sciacca.

Fra i due vi è prima stato un diverbio in località Stazzone. Ed è proprio a margine di questa animata discussione che la donna ha comunicato al marito la sua intenzione di chiudere il matrimonio, separandosi. La donna è dunque andata a casa e il marito è rimasto per strada. Ma all'alba ha fattto ritorno nell'abitazione. Inarrestabile la rabbia, trasformatasi in furia, del giovane. Con la chiave inglese si è scagliato contro i mobili ed ha distrutto tutto, o quasi, il mobilio. A raccontare quanto era avvenuto in quella casa, ai carabinieri, è stata la casalinga trentottenne che ha, di fatto, formalizzato querela di parte contro il marito.