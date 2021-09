"Si è prodigato per salvare Linosa", voto di compiacimento inviato in Prefettura per capo reparto dei pompieri

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Merendino, ha espresso il proprio voto di compiacimento al capo reparto Gerardo Errera "per i numerosi interventi svolti, libero dal servizio, a difesa dell'isola di Linosa dove costituisce, di fatto, il locale presidio dei vigili del fuoco". Un passaggio - accompagnato da una apposita relazione che è stata consegnata al prefetto Maria Rita Cocciufa - che prelude al conferimento di un'alta onorificenza per il capo reparto Gerardo Errera. Un iter che ha preso le mosse lo scorso luglio quando la Uil vigili del fuoco aveva avanzato richiesta di valutazione al comando provinciale dei pompieri di Agrigento.

"Nella lunga carriera operativa, da sempre impegnato nell'attività di soccorso tecnico urgente a Lampedusa, si è sempre contraddistinto per capacità, intuizione, acume nei compiti in cui è stato impegnato - ha scritto il comandante Giuseppe Merendino - . Uomo di grandi qualità professionali e morali, profondamente legato all'istituzione e fedele ai compiti che contraddistinguono il corpo nazionale dei vigili del fuoco". Sull'isola di Linosa è stato dislocato, dal comando provinciale dei vigili del fuoco, un mezzo antincendio fuoristrada. "Quando è presente a Linosa - prosegue Merendino in favore del capo reparto Gerardo Errera - si prodiga in operazioni di soccorso che si sono rivelate efficaci, risolvendo nell'immediatezza eventi che, per la distanza da Lampedusa e la morfologia dell'isola, evolvendosi avrebbero potuto causare problematiche operative difficilmente risolvibili. Ne sono testimonianza tre interventi, uno del 23 maggio dove si è prodigato a spegnere l'incendio di un autocompattatore dei rifiuti e due del 29 e 30 giugno dove ha domato incendi di macchia Mediterranea che potevano estendersi con grave rischio per la flora e la fauna dell'isola che è di immenso pregio ambientale".