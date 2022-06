Incendia sterpi e sfalci da potatura sul suo terreno e poi si allontana, il fuoco si propaga: denunciato anziano

Ha appiccato l’incendio di sterpi e sfalci da potatura in località Grotta Colombi, sui terreni agricoli di proprietà. Si è poi allontanato, senza porre in essere – secondo l’accusa – alcuna cautela. Il fuoco, “complice” il vento, s’è propagato alla macchia Mediterranea circostante ed ha provocato allarme fra gli isolani. Era metà dello scorso mese quando, per fronteggiare il "fronte" di fuoco e fumo, s'è dovuta mettere in moto anche la Capitaneria di porto di Lampedusa che ha caricato una squadra di pompieri in servizio sulla più grande delle isole Pelagie. Una squadra composta da 5 persone che ha portato al seguito le necessarie attrezzature. Una squadra che è riuscita appunto a circoscrivere prima e a domare poi il fuoco.

Ad indagare, visto che non c’era nessun dubbio sul fatto che l’incendio fosse stato appiccato e dunque aveva natura dolosa, sono stati i carabinieri della stazione di Linosa. Militari dell’Arma, coordinati dalla compagnia di Agrigento, che sono riusciti, e nel giro di pochissimi giorni, ad identificare l’uomo che aveva appiccato il fuoco. A conclusione dell’attività info-investigativa, i militari dell’Arma di Linosa hanno dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, G. S., 77 anni, pensionato. L’anziano dovrà adesso rispondere dell’ipotesi di reato di incendio colposo.

L’incendio di metà maggio fece riemergere, a Linosa, l’esigenza di creare un distaccamento di volontari. Una necessità di cui si parla, e con una certa insistenza, da anni ed anni. La più piccola delle isole Pelagie è, infatti, "scoperta" dal servizio di vigili del fuoco.