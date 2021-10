"A spasso con 16 dosi di eroina nello zaino", arrestato un 39enne disoccupato

E' stato trovato con 16 dosi di cocaina, pari a 15 grammi, in uno zaino, Un marocchino di 39 anni, disoccupato e residente a Licata, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

L'immigrato, già noto alle forze dell'ordine e già gravato di una misura cautelare dell'obbligo di soggiorno a Licata, è stato controllato mentre camminava lungo via Palma. Durante il controllo, i carabinieri hanno notato l'agitazione e hanno deciso di perquisirlo. Ed è proprio durante questa verifica che è sono saltate fuori le dosi di eroina confezionate con della carta stagnola, verosimilmente pronte per lo spaccio. La droga era stata abilmente occultata all’interno delle tracolle dello zaino che l’uomo aveva con se.