Sacchi, scatoloni e barattoli con 104 chili di marijuana: trovata la stanza dell'erba e arrestato licatese

Una stanza trasformata in magazzino, un magazzino di marijuana. E' quanto hanno trovato i carabinieri della compagnia di Licata in un'abitazione ed è, subito, scattato un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli dei carabinieri - per prevenire e reprimere lo spaccio di stupefacenti - vanno naturalmentre avanti senza alcuna tregua. Ed è in questo contesto che l'attenzione dei militari della compagnia di Licata è stata attirata dall'atteggiamento sospetto di un licatese, G. M., già noto alle forze dell’ordine. S'è deciso di effettuare una perquisizione domiciliare ed effettivamente i carabinieri ci avevano visto giusto. All'interno di quella residenza, c'era - stando all'accusa formalizzata - una camera ricolma di sacchi di plastica trasparente e tre scatoloni, oltre a diversi barattoli di vetro, tutti pieni di marijuana in parte già confezionata. Una volta terminata la perquisizione, i militari hanno sequestrato ben 104 chili di “erba” e altri 4 chili di semi di marijuana, oltre agli oggetti utili al confezionamento dello stupefacente.

G. M. è stato subito arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.