Coronavirus, terzo tampone positivo nella stessa famiglia: erano tornati dall'Emilia

C'è un altro contagiato da Covid-19 a Licata. Si tratta del caso che è stato inserito nel bollettino del ministero della Salute sulla pandemia da Coronavirus in Sicilia. Il tampone positivo è arrivato per la componente di una famiglia, tutta già in isolamento domiciliare precauzionale, proveniente dall'Emilia. Tutti, non appena rientrati a Licata, hanno fatto il tampone. Prima - stando a quanto emerge - sono risultati positivi il padre ed una figlia. Adesso, anche un’altra figlia più piccola.

L'Asp di Agrigento - per l'intera famiglia - aveva già attivato, come da routine, l'indagine epidemiologica. Ma quel nucleo familiare non ha incontrato nessuno e fin da subito si è posto in isolamento precauzionale. Salgono a sette i contagi - tutti recentissimi - registratisi a Licata. Oltre a tre giovani rientrati dopo una vacanza all'estero, il tampone è risultato positivo per un 48enne che, sentendosi male, è andato in ospedale e, poi, di recente, anche per altre due persone.

Nuovo caso, purtroppo, anche a Ravanusa. "L'Asp mi ha appena comunicato ufficialmente la guarigione di un paziente Covid - ha spiegato il sindaco Carmelo D'Angelo -, ma mi ha anche annunciato, purtroppo, un nuovo caso di contagio. Si tratta di un nuovo focolaio. Cari giovani, soprattutto voi, - ha lanciato un nuovo appello l'amministratore - siate prudenti, poco indifferenti e attenti ad utilizzare tutte le precauzioni necessarie".