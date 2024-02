Lavori sulla statale Agrigento-Palermo, Tardino (Lega): "In arrivo fondi"

Fondi in arrivo - ben 172 milioni di euro complessivi - per le strade del contratto di programma Anas e ministero Infrastrutture. “Grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini e della Lega sono previsti 172 milioni di euro per diverse opere infrastrutturali siciliane come l’ammodernamento della statale 284 “Occidentale Etnea” nel tratto tra Adrano e Paternò, o di alcuni tratti della Agrigento-Palermo - ha spiegato l'europarlamentare Annalisa Tardino - . Interventi di rilievo importante per la viabilità siciliana a valere sul contratto di programma stipulato tra ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas. Investimenti, sblocco di cantieri e opere, che fanno parte del più ampio piano di ammodernamento delle infrastrutture siciliane, per recuperare anni di immobilismo e disinteresse per la nostra regione".