Lavori in corso sulla linea ferroviaria, sarà un'estate di "passione": ecco tutte le modifiche al traffico

Dall'11 giugno fino a fine settembre lavori in corso su numerosi tratti della rete ferroviaria siciliana, anche in provincia di agrigento alcune tratte subiranno variazioni o rallentamenti.

Insomma, disagi in vista, anche se il fine è il miglioramento della viabilità, con l'installazione in alcuni tratti di una nuova tecnologia per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario.

Ecco l'elenco degli interventi: Llinea Caltanissetta Xirbi-Canicattì–Agrigento, circolazione ferroviaria interrotta tra Caltanissetta Centrale e Aragona Caldare dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria e per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS; linea Canicattì-Siracusa, circolazione interrotta fra Canicattì e Gela dall’11 giugno all’11 settembre per interventi di manutenzione straordinaria; linea Palermo-Agrigento, circolazione interrotta fra Lercara Diramazione e Agrigento Centrale, dall’11 giugno al 10 settembre, per interventi di manutenzione straordinaria e attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS; linea Catania-Gela, per lavori di Anas interferenti con la circolazione ferroviaria e per interventi di potenziamento nella stazione di Scordia, con le seguenti modalità: dall’11 giugno al 17 settembre fra Grammichele e Caltagirone, dal 16 al 19 giugno fra Lentini Diramazione e Grammichele.