Plesso “Don Bosco", consegnati i lavori di efficientamento energetico

L'amministrazione comunale di Ribera ha consegnato nella mattinata di ieri i lavori per l'adeguamento energetico del plesso "Don Bosco" dell'istituto di via Platani.

L’intervento, affidato alla ditta So.Ge.Mar di Agrigento, avrà un valore di 180mila euro. Gli interventi prevederanno l’isolamento della copertura dell’intero plesso (attualmente soggetto ad infiltrazioni e con scarso isolamento termico), e serviranno per sostituire i corpi illuminanti presenti nelle aule con impianti a le di ultima generazione, ed alcuni infissi con finestre nuove con taglio termico.

I lavori dureranno circa 90 giorni, e, dice una nota, "non intralceranno il normale svolgimento dell’attività scolastica che continuerà in modo regolare, come ha garantito la ditta appaltatrice e considerato peraltro che gli interventi più gravosi riguardano principalmente il tetto della struttura".