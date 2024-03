Lavoratori in nero e ponteggi pericolosi: 5 denunciati dopo il controllo di 3 cantieri

Un lavoratore "in nero" e quattro irregolari. Ma anche ponteggi pericolosi e scarse misure di sicurezza. A scoprire le irregolarità, dopo tre verifiche in altrettanti cantieri edili di Cattolica Eraclea e Sciacca, sono stati i carabinieri del Nil. Tra i cantieri controllati anche quello dell’area archeologica di Eraclea Minoa, a Cattolica Eraclea, dove si stanno recuperando beni di interesse storico. Complessivamente 5 i denunciati. Complessivamente sono state elevate ammende per 85.000 euro e sanzioni per 10.000 euro.

A Cattolica Eraclea è stato deferito un 58enne, amministratore della ditta esecutrice dei lavori ad Eraclea Minoa. È stato ritenuto responsabile di uso di attrezzature non conformi, omessa recinzione del cantiere, montaggio di ponteggio in assenza di squadra minima prevista e omessa protezione delle scale in muratura. Nei guai anche il coordinatore della sicurezza, per omessa sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.

Sempre a Cattolica Eraclea, in un altro cantiere, è stato denunciato il titolare di un’altra impresa, un 55enne, per omessa protezione dello scavo contro il pericolo seppellimento e la mancata formazione e informazione.

A Sciacca, invece, sono finiti nei guai - a margine dell'ispezione al cantiere realizzato in una strada del centro - un imprenditore 44enne e un 39enne coordinatore della sicurezza, perché ritenuti responsabili di utilizzo di ponteggio non a regola d’arte, omessa redazione del progetto per ponteggio e omessa esibizione piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e per omessa sospensione lavori in caso di pericolo grave e imminente. Nei tre cantieri sono stati complessivamente controllati 18 lavoratori, uno dei quali è risultato “in nero” e altri quattro irregolari.

Due imprese sono state sospese dall’attività lavorativa, per gravi violazioni in materia di sicurezza.