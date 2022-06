Un lavoratore in nero e uno irregolare sui 4 presenti nel cantiere edile: denunciato imprenditore

Un lavoratore ?in nero? e uno irregolare sul totale dei quattro presenti in cantiere. E? quanto hanno scoperto i carabinieri del Nil controllando dei lavori che erano in corso in contrada Monte Grande. Il titolare dell?impresa, un cinquantacinquenne, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L?attività, per gravi violazioni in materia di sicurezza, è stata sospesa e all?imprenditore sono state elevate ammende per 7.862,44 euro e sanzioni amministrative per 11.366,66 euro.

I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro ? che da mesi e mesi ormai controllano e rastrellano tutti i cantieri edili presenti in provincia ? nelle ultime giornate si sono dedicati ad attività ispettive a Palma di Montechiaro. Tre le aziende che sono state controllate, in questa fase (che non è affatto la prima sulla città del Gattopardo). Al titolare di una delle imprese edili è stato contestato di aver omesso la redazione del Pos e sono stati trovati sui quattro lavoratori presenti nel cantiere, uno ?in nero? e uno irregolare.

I controlli dei carabinieri del Nil, supportati dai colleghi delle varie stazioni, vanno avanti da mesi e mesi ormai e hanno riguardato ogni Comune dell?Agrigentino. Le attività di ispezione e verifica sono contestualizzate nel contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, ma anche della massima sicurezza sul campo e regolarità contrattuale dei lavoratori.