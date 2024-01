Terrazza abusiva a Lampedusa: reati "sanati" dalla prescrizione

Non doversi procedere per avvenuta prescrizione: la difesa prova, durante il dibattimento, che la costruzione di due stanze abusive su una terrazza potrebbe risalire al 2015 e, di conseguenza, non è più punibile.

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha quindi prosciolto, senza di fatto fare una valutazione di merito, Gaetano Di Maggio, 67 anni, di Lampedusa.

L'imputato era stato denunciato dai carabinieri dopo un controllo scaturito da una segnalazione anonima. Il difensore, l'avvocato Salvatore Collura, ha sostenuto che non vi fosse prova della data di realizzazione.

Un teste, in particolare, non ha saputo riferire se l'abuso fosse stato realizzato nel 2019 o nel 2015. In quest'ultimo caso il reato sarebbe stato prescritto.

Tesi che è stata accolta dal giudice che ha dichiarato la prescrizione dei reati. Il pubblico ministero, al contrario, aveva chiesto la condanna a 6 mesi.