Barchino riesce ad arrivare fino a molo Madonnina, 11 sbarchi con 204 migranti in poche ore

Ore 19. Un barchino di 6 metri, con a bordo 27 migranti, è riuscito ad arrivare autonomamente fino a molo Madonnina dove è avvenuto lo sbarco. I migranti, fra cui 17 donne e 4 minori, hanno dichiarato di essere originari da Guinea e Costa d’Avorio e di essere partiti da Sfax. L'imbarcazione - di quello che è stato il secondo sbarco della giornata - è stata sequestrata dai carabinieri della stazione di Lampedusa. All'hotspot, dopo il trasferimento sul pattugliatore Diciotti di 300 persone che raggiungeranno Crotone, sono rimasti in 1.085. E sono tutti pre-identificati, di fatto pronti per essere trasferiti. Domani, circa 150 verranno imbarcati sulla nave quarantena Adriatico. Il mare, intanto, a quanto pare, viene dato in peggioramento.

8,31. Dieci barconi, con 177 migranti, sono giunti stanotte a Lampedusa. Nove sbarchi si sono registrati prima della mezzanotte e hanno portato a 30, nell'arco di 24 ore, gli approdi della giornata di ieri. All'alba, c'è stato poi il primo di oggi.

La motovedetta Cp 309 della Guardia costiera ha soccorso, stanotte, tre barchini con a bordo 16 (fra cui 6 donne), 21 (fra cui 2 donne) e 23 (fra cui una donna e minori) tunisini. La motovedetta Pv4 Avallone della guardia di finanza ha invece intercettato fra 12 e 9 miglia da Lampedusa due "carrette" con a bordo 15 (fra cui 2 donne e 2 minori) e 30 (fra cui 10 donne e 2 minori) migranti. Quasi in contemporanea, a 15 miglia, la motovedetta Gdf V1102 ha intercettato una barca di 7 metri con 13 tunisini e la motovedetta Cp 312 ha bloccato - a 18 miglia - altre 3 imbarcazioni con a bordo 11, 16 (fra cui 5 donne e un minore) e 15 migranti.

All'alba, la Cp 289 ha fatto sbarcare su molo Favarolo 17 tunisini, fra cui 5 minori, che erano stati salvati a 24 miglia da Lampedusa mentre erano su una zattera di salvataggio gonfiabile che è stata lasciata alla deriva. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 1.360 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che ha una capienza massima di 250 persone. Nelle prossime ore, su disposizione della Prefettura di Agrigento che pianifica i trasferimenti con il coordinamento del ministero, verranno imbarcate 300 persone su un pattugliatore che li trasferirà a Crotone. Sempre per la giornata di oggi è previsto l'imbarco di altri 150 migranti sulla nave quarantena Adriatico. Sarà necessario però che prima arrivino gli esiti dei tamponi per diagnosticare il Covid e che i migranti vengano identificati: fotosegnalazione e rilievo delle impronte digitali di cui si occupa la polizia scientifica e la Squadra mobile.

(Aggiornato alle 19:15)