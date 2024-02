Il fenomeno

Oltre 100 i migranti sbarcati da questa mattina a Lampedusa: via alla macchina dei trasferimenti

All'hotspot ci sono oltre 140 ospiti, fra cui 4 minori non accompagnati. Per questa sera, la prefettura, d'intesa con il Viminale, ha disposto di imbarcare 40 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle