Canale di Sicilia in tempesta, salvati 125 extracomunitari

Uno sbarco di 38 migranti e uno di 87. Due gli approdi di migranti registratisi nelle ultime ore a Lampedusa dove, all'hotspot di contrada Imbriacola, sono ospitati 143 extracomunitari. Entrambe le "carrette del mare" sono state agganciate e soccorse, nelle acque antistanti alla più grande delle isole Pelagie, dall emotovedette della Guardia costiera. I due gruppi di 38 e 87 sono stati già sottoposti a tampone rino-faringeo per accertare se siano o meno contagiati da Covid-19.

L'ultimo gruppo, quello di 87 persone fra cui 5 donne, risulta essere composto da 73 eritrei, da libici, pakistani ed egiziani. Il barone, stando a quanto emerge, dovrebbe essere partito dalla Libia, da Zuara per la precisione.

A richiedere l'intervento della Guardia costiera italiana è stato il centro di coordinamento del soccorso in mare maltese dopo una segnalazione di Alarm Phone. L'intervento delle motovedette italiane Cp 319 e Cp 324, a circa 20 miglia a sud di Lampedusa, ha fatto sapere la Guardia costiera, ha garantito il recupero in sicurezza degli occupanti della barca, anche in considerazione delle condizioni meteo marine in rapido peggioramento.

Le condizioni del mare, nelle ultime ore, sono veramente pessime.