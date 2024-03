Ha perso la figlia di 15 mesi nel naufragio, Croce Rossa: supporto psicologico per la mamma

"La donna è in buone condizioni di salute, ma è visibilmente sotto choc e comprensibilmente traumatizzata. E' stato subito attivato il servizio di supporto psicologico e psicosociale e stiamo cercando di fornirle il massimo livello di attenzione e cura, a lei, così come a tutti gli ospiti dell'hotspot". Lo ha detto Nicolò Ricca, responsabile sanitario della Croce rossa, in merito alla donna che ha perso la figlia di 15 mesi dopo il naufragio del barchino, partito da Sfax, sul quale viaggiavano complessivamente 45 persone. Quarantaquattro sono stati recuperati dall'equipaggio della ong Mare go che aveva già lanciato loro dei giubbotti di salvataggio, mentre la piccina è sparita nel nulla.

"All'hotspot di Lampedusa sono presenti 1.144 ospiti, dalla mezzanotte si sono susseguiti 14 sbarchi. Per il pomeriggio è previsto un trasferimento, via mare, in direzione Porto Empedocle di circa 300 migranti. Croce Rossa italiana continua ad offrire i servizi di accoglienza in maniera regolare", ha detto invece Imad Dalil, direttore dell'hotspot di Lampedusa che è gestito dalla Croce Rossa.