Migranti trasferiti con aereo e traghetto a Bari, Napoli e Porto Empedocle: 412 in hotspot Lampedusa

Sono 412, fra cui 39 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa dove ieri 180 sono stati trasferiti con aereo Oim per Bari e Napoli e 415 con il traghetto di linea Veronese verso Porto Empedocle.

Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di altre 232 persone con la motonave Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Gli sbarchi, causa mare agitato, sono fermi da mercoledì. Due migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sono stati trasferiti, con elisoccorso del 118, all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Entrambi stavano male e, dopo alcuni controlli sanitari da parte dei medici del Poliambulatorio, è stato deciso il trasferimento urgente in ospedale.