Crolla il solaio della piscina comunale, pompieri al lavoro per mettere in sicurezza l'area

Crolla il solaio della piscina comunale mai ultimata, in contrada Imbriacola a Lampedusa. Nessuno, per fortuna, è rimasto coinvolto e ferito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento isolano. Pompieri che stanno lavorando per mettere in sicurezza l'intera struttura ed area che, di pomeriggio, è frequentata anche da ragazzini che vanno in quell'angolo di isola per giocare.

In contrada Imbriacola anche gli agenti della polizia municipale e tutti i componenti dell'ufficio tecnico. Appare scontato che l'intera area verrà dichiarata, per garantire la sicurezza pubblica, inagibile e pertanto sarà interdetta. Venuto a conoscenza del cedimento strutturale, anche il neo sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino si è immediatamente precipitato in contrada Imbriacola.