Aerei da e per Lampedusa al completo, Obiettivo Pelagie: "Ministero e Regione chiedano di aumentare i voli"

Voli sempre al completo. Difficile, se non addirittura impossibile, riuscire a programmare le trasferte verso Palermo o Catania dove i lampedusani si spostano per problemi di salute, di lavoro o di studio. "Non è più tollerabile che i cittadini che devono sostenere esami diagnostici, sottoporsi a cicli di chemioterapia negli ospedali siciliani - ha scritto Giuseppe Palmeri di Obiettivo Pelagie - non trovino posti sugli aerei".

"Sembrava che con la fine della stagione estiva questo problema si sarebbe risolto - spiega Palmeri -, ma sul sito della compagnia danese Dat, che garantisce i collegamenti a continuità territoriale ad oneri di servizio pubblico, i voli da e per Lampedusa sono sempre al completo. Neppure i medici in servizio settimanale nel Poliambulatorio di Lampedusa riescono a trovare posto. Ieri non è venuto il neurologo - racconta Palmeri, che è titolare di un'agenzia viaggi, - in quanto non ha trovato posto di ritorno sull'aereo. Ogni giorno assistiamo a lampedusani che si recano in agenzia e allo scalo forniti di certificato medico, costretti a cercare un posto sull'aereo per Palermo o Catania. Ma dobbiamo ripetere sempre lo stesso ritornello: 'I voli sono completi'. Considerato la numerosa presenza di militari sull'isola che occupano decine di posti al giorno, sarebbe opportuno che il ministero dei Trasporti e la Regione Siciliana chiedessero alla compagnia aerea di aumentare i voli giornalieri da e per Lampedusa.