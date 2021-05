L'incidente che ha ucciso il carabiniere, Siculiana è sotto choc: sarà lutto cittadino

La decisione è stata presa dal sindaco Peppe Zambito. La Procura della Repubblica ha, intanto, come sempre avviene in questi casi, aperto un fascicolo d'inchiesta

Siculiana è sotto choc. La morte del carabiniere Davide Ciulla, 25 anni, a seguito di un incidente stradale fra la sua motocicletta Ducati e una Fiat Panda - entrambe con direzione di marcia verso Ribera - ha scosso, in maniera forte, una realtà dove tutti si conoscono più o meno bene. E il sindaco Peppe Zambito, ieri sera, interpretando lo stato di choc dell’intera comunità, aveva già deciso: sarà lutto cittadino.

“Conoscevo Davide, conosco la sua famiglia fatta di persone perbene. Siculiana è incredula e sconvolta – ha detto, con voce spezzata dalla commozione, il sindaco Peppe Zamito - . Nell’aria si respira lo choc perché Davide lo conoscevano tutti. Era un bravissimo ragazzo, un giovane che aveva realizzato quello che era il suo sogno: la divisa da carabiniere. Un giovane che avrebbe avuto una vita serena”. Al Comune s’aspetterà di conoscere la data dei funerali per stabilire il lutto cittadino. Intanto, come sempre avviene in questi casi, è stato aperto – dalla Procura di Agrigento – un fascicolo d’inchiesta.

A scontrarsi, per cause che ieri sera non apparivano essere per niente chiare, sono state la motocicletta guidata dal giovane militare dell'Arma e una Fiat Punto guidata da un trentacinquenne di Siculiana, con accanto lo zio di 49 anni.