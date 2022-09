Investito dal suo mezzo mentre trasportava uva, sfiorata la tragedia in campagna: 60enne in ospedale con l’elisoccorso

Sfiorata la tragedia nelle campagne di Montevago mentre un agricoltore stava trasportando uva con un automezzo dotato di rimorchio. Un incidente sul lavoro per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare un uomo di 60 anni, montevaghese, che ha rischiato di rimanere schiacciato.

Non è ancora chiara la dinamica ma a quanto pare un terreno in forte pendenza - ma è probabile che ci sia stato anche un improvviso guasto al mezzo - avrebbe causato l’incidente. L’uomo è stato così investito dal proprio mezzo nonostante abbia tentato di allontanarsi. L’agricoltore, che lavorava in un terreno di sua proprietà, ha riportato delle fratture alle gambe ma poteva andare molto peggio.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha trasportato il sessantenne montevaghese in ospedale. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e non è in pericolo di vita.