Internet gratis in strada, realizzati cinque punti di connessione grazie al progetto "Piazza Wifi Italia"

Da qualche giorno, a Santa Margherita Belice, è possibile navigare a costo zero nei principali spazi di aggregazione del centro urbano: piazza Matteotti, terzo cortile del Palazzo Filangieri Cutó, piazza Libertà, piazza Emanuela Loi e Campo di calcio a 5 "Bellomo"

Da qualche giorno a Santa Margherita Belice sono stati attivati cinque punti per la connessione ad internet gratuita realizzati nell’ambito del progetto “Piazza Wifi Italia”.

I cinque hotspot gratuiti - si legge oggi sul Giornale di Sicilia - sono disponibili nei principali spazi di aggregazione del centro urbano: piazza Matteotti, III cortile del Palazzo Filangieri Cutó, piazza Libertà, piazza Emanuela Loi e Campo di calcio a 5 "Bellomo". Il progetto, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, permette a tutti i cittadini, turisti o visitatori di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera.

Per poter usufruire del servizio è necessario scaricare l’App Wifi Italia e registrarsi, creando un account o collegarsi attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid). Una volta terminata la registrazione, l’applicazione chiederà di configurare la rete Wifi Italia e sarà poi possibile navigare liberamente senza doversi nuovamente autenticare in tutti i Comuni d’Italia che fanno parte della rete Piazza Wifi Italia. Soddisfazione per l’avvio del servizio nel centro belicino è stata espressa dal sindaco, Franco Valenti, e dall’assessore al Turismo, Francesco Sciara.