"Contrasse infezione in ospedale", risarcito dall'Asp con quasi 90mila euro

Poco meno di 90.000 euro di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per avere contratto un'infezione ospedaliera in seguito a un ricovero in ospedale.

I giudici della Corte di appello di Palermo, alla quale si sono rivolti i difensori, gli avvocati Giuseppe Scozzari e Angelo Sutera, riformando ampiamente la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto meno di 4.000 euro al paziente, hanno condannato l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. La vicenda al centro dell'azione civile risale al 2009.

Un uomo, adesso 63enne, si presenta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, in seguito a un incidente stradale nel quale aveva riportato la frattura della rotula, un trauma cranico e altre lesioni. In quella circostanza avrebbe rimediato un'infezione batterica che gli comportò problemi ossei della stessa natura.

Al ricovero ne seguirono altri, necessari anche per porre rimedio all'infezione della ferita operatoria. Quattro anni dopo il paziente ha citato in giudizio l'Azienda sanitaria provinciale chiedendo il risarcimento dei danni subiti ma l'ente, attraverso il proprio difensore, aveva negato l'esistenza di un nesso fra la condotta dei medici, ai quali si contestava fra le altre cose di avere sottovalutato gli evidenti sintomi di un'infezione, e le problematiche di salute che l'uomo si era trascinato per anni.

Al paziente era stato contestato anche di avere sottovalutato i postumi della degenza tanto da presentarsi in ritardo a una visita di controllo. I giudici di appello, ribaltando la prima sentenza che accoglieva solo in minima parte le richieste del paziente, hanno stabilito un risarcimento nettamente superiore.