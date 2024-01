Lite per un tamponamento lungo la statale 115: automobilista investe 40enne che finisce a "Villa Sofia" in gravi condizioni

Un quarantenne di Porto Empedocle, un panettiere, è in gravi condizioni ricoverato all'ospedale "Villa Sofia" di Palermo. E' stato investito da un'autovettura dopo una discussione nata a causa di un tamponamento lungo la strada statale 115, nei pressi dei semafori. L'automobilista, presunto autore del fatto di cronaca, è stato già identificato. Lo hanno fatto, nonostante si fosse repentinamente allontanato, i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle.

Lungo la statale 115, nei pressi dei semafori, un'autovettura ne avrebbe tamponato un'altra, pare posteggiata in malo modo, ed sarebbe scoppiata la lite. I due si sono poi allontanati. Sembrava tutto finito, in realtà poco dopo il panettiere empedoclino sarebbe stato investito. Quando i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle sono intervenuti, dopo aver facilitato i soccorsi, avevano pensato ad un incidente, un mero - anche se drammatico - incidente. Poi invece la piena ricostruzione: l'empedoclino sarebbe stato colpito, dopo la discussione scoppiata per motivi di posteggio, di proposito.

Il quarantenne empedoclino è stato subito soccorso e portato all'ospedale San Giovanni di Dio da dove poi è stato trasferito nella struttura sanitaria meglio attrezzata di Villa Sofia a Palermo dove è stato ricoverato e dove i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita.