Incidente a San Leone: 2 giovani in ospedale, denunciato ventenne neopatentato perché ubriaco

Non avrebbe potuto bere e mettersi alla guida di una macchina. Lo ha invece fatto il ventenne agrigentino neopatentato. E al viale Delle Dune, di San Leone, all'altezza di via Morandi, ha avuto un incidente stradale con la sua Fiat Panda. Utilitaria che ha impattato contro una Bmw serie 1. Le macchine, dopo il primo scontro, sono poi finite contro una terza vettura lasciata regolarmente parcheggiata di proprietà di un sindaco dell’Agrigentino.

Il ventenne e il coetaneo sono rimasti leggermente feriti e sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Tanto il ventenne, quanto il conducente della Bmw, sono stati sottoposti agli esami per rilevare il tasso alcolemico che per il neo patentato è stato, appunto, positivo. Il giovane è stato dunque denunciato alla procura della Repubblica per guida in stato d'ebbrezza. A farlo sono stati i poliziotti della sezione Volanti della questura che sono accorsi lungo il viale Delle Dune. Quale sanzione accessoria, gli agenti gli hanno immediatamente ritirato la patente.