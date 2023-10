Si schiantò contro il palco di piazza Progresso: denunciato 26enne di Palma

Guida in stato d'ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti e lesioni personali colpose. E' per questi titoli di reato che i poliziotti del commissariato di Licata, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato alla Procura il ventiseienne di Palma di Montechiaro che lo scorso agosto, mentre erano in corso i festeggiamenti in onore di Sant'Angelo, si schiantò, in sella allo scooter, contro il palco allestito in piazza Progresso.

Due, quella sera, i giovani - il ventiseienne e il trentenne trasportato sullo scooter - che rimasero feriti. Dopo un primo ricovero all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso", ritenuti in gravi condizioni, uno venne trasferito all'ospedale "Cannizzaro" di Catania e l'altro a "Villa Sofia" a Palermo.

I poliziotti del commissariato di Licata si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale, che non coinvolse nessun altro mezzo di passaggio. A conclusione di accertamenti e verifiche, gli agenti hanno, appunto, deferito il ventiseienne alla Procura.