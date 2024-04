Incidente sulla statale 115: scontro fra auto della polizia e camion, escoriazioni per 2 agenti

Cosa sia accaduto e perché - in un tratto assolutamente non critico - si sia innescato l'incidente stradale non è chiaro. Delle ricostruzioni si stanno occupando i carabinieri. Due poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve, dopo l'impatto fra l'auto di servizio e un camion. È accaduto lungo la statale 115, tra il Villaggio Mosè e la città del Gattopardo.

Lungo la statale sono intervenute anche due ambulanze del 118. I due agenti, che si stavano occupando dell'accompagnamento in carcere di un arrestato, hanno riportato entrambi un colpo di frusta.

