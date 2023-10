Incidente ad Aragona: scooter contro trattore, diciottenne gravemente ferito

Un diciottenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Campanella, ad Aragona. Il ragazzo era in sella a uno scooter che si è scontrato contro un trattore.

Il giovane centauro è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con vari traumi, al torace, agli arti e all’addome. I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente in prognosi riservata.