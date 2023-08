Lo scontro mortale fra due Golf nella Agrigento-Raffadali: 20enne indagato per omicidio stradale

La procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio stradale e lesioni personali colpose, l'automobilista 20enne di Raffadali alla guida di una Volkswagen Golf che lo scorso 19 aprile si è scontrata contro una vettura dello stesso modello guidata dal 29enne Francesco Mannella che è morto in ospedale alcune ore dopo l'impatto. Nell'incidente, avvenuto in via Porta Agrigento, nel tratto iniziale della statale che collega Raffadali col capoluogo, è rimasto ferito pure un ventunenne che si trovava insieme all'indagato.

Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha disposto degli accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica. L'incarico è stato conferito all'ingegnere Pietro Minacapilli che dovrà verificare in quale tratto di carreggiata è avvenuto l'impatto, ricostruire la condotta dei due conducenti ed eventuali responsabilità. Il giovane automobilista indagato ha nominato come legale di fiducia l'avvocato Giuseppe Barba, il consulente tecnico della difesa che parteciperà alle operazioni sarà l'ingegnere Francesco La Novara.

La prima parte di accertamenti ha riguardato le due autovetture coinvolte nell'incidente parcheggiate in un deposito giudiziario.