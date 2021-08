Due incidenti stradali lungo la statale 115 di Porto Empedocle, 30enne trasferito a Caltanissetta in elisoccorso

Due incidenti stradali, uno dei quali è assai grave visto che sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118, si sono registrati, nel giro di poco tempo, fra il tratto del cimitero comunale e l'hotel Africa - lungo la statale 115 - e l'altro all'altezza dell'hotel Dei Pini, proprio all'ingresso di Porto Empedocle.

In quest'ultimo caso, a sbattere - in maniera violentissima - per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri delle stazioni di Realmonte e di Porto Empedocle, sono state un'autovettura e uno scooterone. Ferito, in maniera grave, il trentenne che era in sella alla moto. Scattato l'allarme, sono intervenute - all'altezza dell'incrocio con l'hotel Dei Pini - due ambulanze: una del 118 di Porto Empedocle e l'altra del Gise 118. L'elisoccorso, arrivato da Caltanissetta, ha dunque caricato il trentenne motociclista rimasto gravemente ferito e lo ha trasferito al Trauma Center dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Un secondo incidente stradale si è registrato invece fra l'hotel Africa e il cimitero comunale di Porto Empedocle. In questo caso, sono al lavoro le pattuglie del commissariato di polizia "Frontiera".

