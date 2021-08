Incidente sulla statale 115: scontro fra auto e trattore, tre persone in ospedale

La dinamica dell'impatto non risulta essere affatto chiara, dei rilievi si sono occupati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Nessuno dei feriti, per loro fortuna, è in gravi condizioni

Scontro fra Fiat Panda, con a bordo due sessantenni, e un trattore lungo la strada statale 115, all'altezza del bivio di Naro. Tre le persone, compreso il conducente del trattore, che sono finite al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Sul posto, scattato l'allarme che è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, si sono precipitate le pattuglie della sezione Volanti della Questura, ma anche i carabinieri.

I primi si sono occupati di facilitare i soccorsi e dunque il trasferimento dei feriti verso l'ospedale e poi della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale. I militari dell'Arma invece hanno lavorato a supporto per garantire la viabilità ed evitare l'innescarsi di ulteriori incidenti stradali.

Nessuno dei feriti, stando a quanto emerge in questi minuti, è risultato essere ferito gravamente. Nessuno, dunque, per fortuna, è in pericolo di vita. La dinamica dell'impatto fra la Fiat Panda e il trattore non è per niente chiara.