Bimbo di 5 anni attraversa la Passeggiata archeologica con mamma e papà e viene investito

Un piccino di 5 anni, figlio di una coppia di croati in vacanza ad Agrigento, è stato investito da una Peugeot 107 guidata da un pensionato di 88 anni. E' accaduto sabato pomeriggio nei pressi del Posto di ristoro, nel cuore della Valle dei Templi. Il bambino, stando a quanto è emerso stava attraversando, assieme a mamma e papà, sulle strisce pedonali, quando all'improvviso è stato travolto dall'utilitaria.

Sul posto, scattato l'allarme, è accorsa un'autoambulanza del 118 che ha trasferito in codice "giallo" il bambino. Al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", i medici gli hanno diagnosticato traumi diversi, ma non è in pericolo di vita. Lungo via Passeggiata archeologica anche i carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale.