Incidente sulla statale 115: auto si ribalta, conducente finisce al pronto soccorso

Lancia Y si ribalta lungo la strada statale 115, nelle vicinanze di Marina di Palma. L'automobilista, rimasto ferito, è stato "caricato" su un'autoambulanza del 118 ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso".

Le cause dell'incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, non sono chiare. Spetterà alle forze dell'ordine intervenute cercare di ricostruirle e fare chiarezza. Sul posto, sono stati al lavoro anche i vigili del fuoco del distaccamento di Licata.