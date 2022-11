L'incidente sulla statale 115: è morto il falegname 52enne di Casteltermini che era alla guida dell'auto che s'è schiantata contro il guard-rail

Nessuno dei due feriti - né il cinquantaduenne, né il quarantenne - sembravano essere in pericolo di vita. Invece, all'ospedale "San Giovanni di Dio", dove entrambi subito dopo l'incidente stradale sono stati trasferiti, si è consumata la tragedia. Il cinquantaduenne, Maurizio Scarnà, falegname di Casteltermini, è morto.

Scarnà era alla guida della Nissan Qashqai che, nella tarda serata di ieri, si è schiantata contro il guard-rail e poi s'è ribaltata su se stessa. A soccorrere i due, liberandoli dalle lamiere dove era rimasti intrappolati, sono stati i vigili del fuoco.

La vittima era sposata, ma non aveva figli. Accanto a lui, in macchina, c'era un suo grande amico: un quarantenne, pure lui di Casteltermini, che è attualmente ricoverato all'ospedale di Agrigento. Pare che i due castelterminesi, ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo, si stessero spostando verso Licata o Gela.

L'incidente stradale si è verificato lungo la statale 115, subito dopo la seconda galleria, in territorio di Palma di Montechiaro. Della ricostruzione dell'incidente, che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio, si stanno occupando i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. La dinamica è, appunto, ancora in corso d'accertamento.