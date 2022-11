L'incidente mortale sulla statale 115, il sindaco di Casteltermini ha deciso: sarà lutto cittadino il giorno dei funerali

I funerali non sono stati ancora fissati. La salma del falegname cinquantaduenne Maurizio Scarnà, di Casteltermini, è, come sempre avviene in caso di tragedie simili, sotto sequestro. La Procura della Repubblica di Agrigento, con il suo sostituto di turno, sta, naturalmente, coordinando gli accertamenti e le ricostruzioni dei poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. E' necessario ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che si è rivelato mortale.

Casteltermini è, inevitabilmente, sotto choc. Il sindaco Gioacchino Nicastro ha già deciso: sarà, il giorno dei funerali, lutto cittadino. "Nessuna esitazione quando si registrano tragedie simili, la comunità si stringerà tutta attorno al dolore dei familiari di Maurizio e per questo motivo - ha spiegato il sindaco di Casteltermini - ho già deciso che sarà lutto cittadino. Attendiamo naturalmente il dissequestro della salma e la comunicazione del giorno in cui verranno celebrate le esequie".

"Scarnà era una brava persona, un castelterminese che pensava solo a lavorare per portare avanti la famiglia - ha aggiunto Gioacchino Nicastro - . Siamo sconvolti per quanto è accaduto lungo la strada statale 115. Manifesto, a nome mio, di tutta l'amministrazione, del presidente del consiglio e di tutta l'Assise di Casteltermini, cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima. Siamo una piccola comunità e il dolore di ognuno è il dolore di tutti. Casteltermini si stringe in un forte abbraccio alla famiglia segnata da una così grave perdita".