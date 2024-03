Incidente a Sciacca, auto contro camion all’incrocio: un ferito portato in ospedale

Ennesimo incidente all’incrocio tra via Cappuccini e via Brigadiere Nastasi a Sciacca: tratto stradale particolarmente pericoloso dove, in passato, si sono verificati altri sinistri.

Ed entrare in collisione sono stati un camion e un’auto. Il conducente del mezzo più piccolo è rimasto lievemente ferito ed è stato condotto all’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti.

Sul posto la polizia e un ambulanza del 118 per ricostruire la dinamica dell’incidente e per prestare assistenza al conducente della vettura. Il traffico, a causa dell’incidente, ha subito dei rallentamenti.