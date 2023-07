Incidente a Punta Grande, auto contro mini van con turisti a bordo: portati in ospedale

Scontro tra un camion ed un mini van sul quale viaggiava un gruppetto di turisti in contrada Punta Grande, zona di mare tra Porto Empedocle e Realmonte. Probabilmente i due mezzi sarebbero andati in collisione per una precedenza non rispettata.

A rimanere feriti, per fortuna non in maniera grave, sono stati i turisti che viaggiavano sul furgoncino. Immediati i soccorsi del personale del 118 con delle ambulanze che hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato di Porto Empedocle per effettuare i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.