Incidente in contrada Minaga: pullman finisce contro un albero

Il mezzo era senza passeggeri e il conducente è, per fortuna, rimasto illeso. L'arbusto che rischiava di finire in mezzo alla strada è stato tagliato dai pompieri

Perde il controllo del pullman e si schianta contro un albero che è rimasto pericolosamente in bilico, minacciando la sicurezza stradale. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, nel pomeriggio di lunedì, in contrada Minaga: lungo la strada che collega il quartiere di Fontanelle con contrada Consolida dove ha sede il “San Giovanni di Dio”. Il conducente del pullman, che era vacante, è rimasto illeso, ma il mezzo è stato pesantemente danneggiato dall’impatto.

I pompieri del comando provinciale di Agrigento si sono resi utili, anzi indispensabili, non soltanto per rimettere su strada il pullman, ma per tagliare quell’albero – contro il quale il bus s’era schiantato – che rischiava d’abbattersi, da un momento all’altro, sul centro della strada. Se quel cedimento si fosse verificato qualcuno, qualche automobilista o scooterista di passaggio, si sarebbe fatto, non poteva essere altrimenti, seriamente male. I vigili del fuoco sono però riusciti ad evitare ogni rischio per la pubblica incolumità e hanno tagliato l’arbusto pericolante, dopo aver rimesso su strada il pullman incidentato.