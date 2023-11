Automobilista si allontana dopo l'incidente con lo scooter: identificato e denunciato l'88enne "pirata" della strada

Non ha prestato i necessari, indispensabili, soccorsi dopo l'incidente stradale. Ha 88 anni l'automobilista che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. L'anziano pensionato era alla guida di una utilitaria quando, giovedì pomeriggio, in via Dei Cappuccini a Sciacca ha avuto un incidente con un ciclomotore. Il sessantenne che era in sella al Piaggio Beverly è finito, e anche pesantemente, sul selciato. L'anziano, appunto, anziché fermarsi e chiedere aiuto al 118, si sarebbe allontanato.

Il sessantenne è stato soccorso, dopo che alcuni passanti - temendo fra l'altro il peggio - hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza, ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" da dove è stato ricoverato. A causa delle ferite e dei traumi subiti dal saccense, i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita. I carabinieri sono riusciti, grazie ad un lavoro certosino e meticoloso, a comprendere chi vi fosse alla guida dell'autovettura: il pensionato di 88 anni. E l'anziano è stato appunto deferito, in stato di libertà, alla Procura.

Ciclicamente, un po' in tutta la provincia di Agrigento, si registrano di questi fatti. "Pirati" della strada che credono di riuscire a farla franca, solo perché repentinamente si allontanano. Non è così però. E lo dimostra la cronaca quotidiana. Carabinieri, polizia, agenti della Municipale sempre più spesso riescono ad identificare i "pirati" della strada. Che finiscono, naturalmente, nei guai.

Gli incidenti stradali possono capitare a tutti. Nessuno escluso. Nonostante l'eventuale choc per qualcosa di inatteso e i timori di finire nei guai, va arrestata la marcia e vanno richiesti i soccorsi. L'intervento tempestivo dei sanitari può salvare davvero la vita dei feriti. E alla fine, quando si viene identificati (possono anche volerci giorni, ma alla fine quasi sempre le forze dell'ordine riescono a farlo), si finisce davvero nei guai. E l'omissione di soccorso in caso di incidenti stradali è un reato penale.