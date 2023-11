Incidente in viale Regina Margherita, moto di grossa cilindrata contro auto: ferito il centauro

In viale Regina Margherita, a Canicattì, una moto di grossa cilindrata ha impattato contro un’auto. Nell’incidente ad avere la peggio è sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Per lui, per fortuna, solo qualche ferita di lieve entità. A causa dello scontro, in viale Regina Margherita il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto la polizia locale che si è subito occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.