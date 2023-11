Incidente a Licata, scontro tra due auto: una finisce quasi dentro un’abitazione

Incidente all’incrocio tra via Pastrengo e via Ammiraglio Millo, a Licata, dove due auto si sono scontrate violentemente. Una di esse ha abbattuto un muretto di recinzione e ha sfondato la saracinesca di un magazzino finendo quasi all’interno di un’abitazione. Le persone a bordo dei due mezzi non hanno riportato ferite gravi ma questa zona della città continua a risultare particolarmente pericolosa. Tant’è che i residenti chiedono al Comune di renderla più sicura con una segnaletica più efficace visto l’elevato numero di incroci.

I feriti sono stati subito soccorsi dagli operatori del 118.