Viene colto da malore e si schianta con l'auto contro un muro, morto docente in pensione

Verosimilmente è morto per un arresto cardiocircolatorio. L'auto che stava guidando si è però schiantata contro un muro della via Empedocle. Tragedia a Favara dove ha perso la vita Angelo Bello, 76 anni, docente in pensione.

Assieme al settantaseienne, in macchina, c'era la moglie che è rimasta ferita in modo lievissimo e che è stata trasferita, con ambulanza del 118, al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio". Carabinieri e agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi dell'incidente stradale che si è verificato dopo che l'anziano è stato appunto colto da improvviso malore.