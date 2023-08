Incidente in contrada Consolida: scontro fra auto, due giovani in ospedale

Due giovani sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo che, in contrada Consolida, all'altezza del bivio che immette verso la zona industriale, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. La ragazza era al volante della Fiat Cinquecento, il ventunenne invece stava guidando una Alfa Romeo Mito. Violentissimo lo scontro, verificatosi per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione, fra le due utilitarie.

Alcuni automobilisti di passaggio, vedendo le condizioni delle macchine e temendo il peggio, hanno subito lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati, per liberare chi era rimasto intrappolato fra le lamiere, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno portato i due feriti al vicino ospedale.

Nessuno dei due, per fortuna, è in gravi condizioni.