Incidente sulla statale 640: auto tampona furgone che perde bombole di Gpl, accorrono carabinieri, pompieri ed elisoccorso

Fiat Panda tampona violentemente un furgone Fiat Strada e lungo la statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all'altezza del bivio Racalmuto-Grotte, scoppia il delirio. Per un'ora e un quarto il traffico, lungo la carreggiata che da Canicattì porta verso la città dei Templi, è rimasto paralizzato. Sul posto, oltre ad accorrere diverse pattuglie dei carabinieri, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì ed è atterrato anche un elisoccorso del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano le ore 17 circa quando si registrava il tamponamento e dal furgone Fiat Strada, a causa dell'impatto violento, sono fuoriuscite bombole di Gpl che si sono sparpagliate a destra e a manca. Un ufficiale dei carabinieri che, assieme ad un collega, si trovava a transitare lungo la stessa carreggiata ha richiesto subito i soccorsi e, in via precauzionale, è stata sbarrata la statale. Entrambi gli automobilisti sono rimasti miracolosamente illesi, anche se sono scoppiati gli airbag e i danni ai mezzi sono risultati essere notevoli.

I pompieri si sono occupati del recupero delle bombole di gas, ripulendo anche la carreggiata stradale.

Il furgone è risultato essere regolarmente autorizzato al trasporto delle bombole di gas.

Il medico del 118, giunto in via precauzionale (visto che era stato segnalato un gravissimo incidente stradale) con l'elisoccorso ha visitato entrambi gli automobilisti. Sono risultati essere sotto choc, ma illesi. Adesso sono stati trasferiti all'ospedale Barone Lombardo dove verranno sottoposti a tutti i test necessari per accertare le loro reali condizioni fisiche. Ma nessuno dei due è ferito. Soltanto alle ore 18,15, la statale è stata riaperta al traffico.