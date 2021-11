Attraversa via Panoramica dei Templi e viene travolto da una Ford Focus: dipendente del Parco archeologico in ospedale

Attraversa la via Panoramica dei Templi e viene travolto da un'autovettura, una Ford Focus, guidata da un agrigentino. Un dipendente del Parco archeologico Valle dei Templi, un 58enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura che si sono occupati della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale e hanno sentito anche il conducente della Ford Focus che s'è, naturalmente, subito fermato per prestare i soccorsi.

Al dipendente del Parco archeologico Valle dei Templi, i medici del pronto soccorso hanno refertato la frattura di un braccio, oltre che diverse contusioni e traumi. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.

A quanto pare, il conducente della Ford Focus non si sarebbe accorto dell'uomo che stava attraversando la strada. Quando ha provato a frenare era ormai troppo tardi per arrestare la marcia.