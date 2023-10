L'incidente con il trattore ad Aragona: 18enne trasferito a Palermo dopo l'intervento chirurgico

Nessuno scooter è stato coinvolto nell'incidente stradale che ha fatto finire, in gravissime condizioni, all'ospedale "San Giovanni di Dio" prima e al Trauma Center dell'ospedale "Villa Sofia" di Palermo dopo il diciottenne aragonese ferito. Il ragazzo era alla guida di un trattore gommato di proprietà di un familiare. Trattore che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili urbani, si è ribaltato lungo la strada di contrada Campanella. Al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, il diciottenne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: gli è stata asportata la milza. Ma dall'ospedale di Agrigento, il giovanissimo è stato trasferito al Trauma Center dell'ospedale “Villa Sofia” di Palermo.

Sulla dinamica dell’incidente, che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo di passaggio, sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia municipale di Aragona. Non è escluso, ma non ci sono certezze al riguardo, che un altro mezzo possa avergli “tagliato” la strada.