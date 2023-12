Incidente sulla statale 115: 25enne guidava ubriaco e sotto l'effetto di cocaina, denunciato

Guidava ubriaco e sotto effetto di cocaina. Ad accertarlo sono state le analisi a cui il giovane rimasto ferito è stato sottoposto.

Ha 25 anni il palmese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento dai poliziotti del commissariato di Licata. Gli stessi agenti delle Volanti che sono intervenuti per l'incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, all'altezza del chilometro 225+200, in territorio della città del Faro. Quanto i poliziotti sono giunti sul posto non hanno potuto effettuare nessun rilievo per ricostruire la dinamica e questo perché la motocicletta Yamaha R6 era stata già spostata. Dopo il ricovero in ospedale, il giovane è stato sentito dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro e gli è stata ritirata la patente di guida. La motocicletta non è stata sequestrata perché è risultata essere intestata ad un'altra persona.

Il giovane però è stato denunciato per le ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza e alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.